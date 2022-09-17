Yoldan geçerken başkasına açılan ateşte vuruldu, hastanede öldü

Kilis'te, husumetlisini hedef alan kişinin tüfekli saldırısında, yoldan geçerken yaralanan Müddet Özkan (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, H.S.'nin kullandığı motosiklette bulunan İ.A., husumetlisi H.Y.'ye tüfekle ateş açtı. Ancak İ.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar H.Y.'nin yanı sıra oradan geçen Müddet Özkan ve A.B.'ye de isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Müddet Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise hastanede sürüyor. Saldırının ardından polis ekiplerince yakalanan İ.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, motosikleti kullanan H.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor. DHA