Yolcu seçen 8 taksiye trafikten men cezası

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 taksiye trafikten men cezası verildiği duyuruldu

İBB'den yapılan açıklamada "Altunizade'de aracına binmek isteyen kişiye farklı güzergaha gideceği bahanesiyle hakaret eden şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, araç Sivil Trafik Ekiplerince trafikten men edilmiştir. Bölgede yolcu seçen 7 araç daha trafikten men edilmiştir" denildi.

Küfür eden sürücüye men cezası

İstanbul'da bir müşterinin taksi şoförünün küfür ve hakarete maruz kalarak taksiye alınmamasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul'da denetim başlatılmıştı.

Yapılan denetimlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, görüntüleri sosyal medyaya yansıyan taksi şoförünün araç kullanım belgesinin iptal edildiği, aracın trafikten men edildiği ve bölgede yolcu seçen 7 aracın daha trafikten men edildiği duyuruldu.

7 araç daha trafikten men

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Altunizade'de aracına binmek isteyen kişiye farklı güzergaha gideceği bahanesiyle hakaret eden şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, araç Sivil Trafik Ekiplerince trafikten men edilmiştir. Bölgede yolcu seçen 7 araç daha trafikten men edilmiştir” denildi.

Araçlarına yolcu kabul etmeyen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı ticari taksilerin İBB tarafından çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere ‘İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesine uyarınca bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan denetimlerde sürücülerinin yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.