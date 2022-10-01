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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 yaralı

Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrilirken, saman yüklü kamyon da otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-10-01 22:22:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde, Suruç- Birecik karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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Batman'dan Antalya'ya gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen Özlem Batman firmasına ait 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak şarampole devrildi.

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Bu sırada aynı güzergahta gitmekte olan 34 BLD 224 plakalı kamyon ise otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada her iki araç sürüsüyle birlikte toplam 20 kişi yaralandı.

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Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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