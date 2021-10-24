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Yola salça döküldü, 18 araç çarpıştı! 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir'de salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2021-10-24 01:01:59
Yola salça döküldü, 18 araç çarpıştı! 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

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Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

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Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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