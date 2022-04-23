DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çavuşoğlu’ndan ‘Latin Amerika’ açıklaması
'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü
Rusya, Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı
Evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü
İsveç'te protesto; 'Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin'
Kilis'te bir araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
AB ülkeleri sıkıştı; nereden gaz alınacak?
Nijerya'da patlama; en az 100 kişi öldü
Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyorlar
Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
Peribacasından şehir: Kayaşehir
Ukrayna'nın Odesa şehrine füze saldırısı: 5 ölü, 18 yaralı
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Afara ne demek? TDK'ya göre Afara kelimesinin anlamı nedir?
Zeytin çekirdeğinden Türk kahvesi üretildi

TIMETURK / GÜNDEM / 'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü

'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Murat Çoban (31), yaşamını yitirdi.

47 Dakika Önce
2022-04-23 22:20:12
'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü

Olay saat 18.00 sıralarında, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Murat Çoban ile bir kişi mahalle arasında yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü tabancasını çıkararak ateşledi ve Murat Çoban'ı vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Murat Çoban kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş