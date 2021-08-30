'Yok mu bu mü'min kardeşinizin sinirini alacak bir fetva?'

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bildirilen ‘midye karides fetvası’nın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte medyada yeni bir polemik konusu ortaya çıktı.

Sözkonusu fetvaya tepki gösteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın çıkışını eleştiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ‘Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey'in damak tadına uygun bir fetvan?' başlıklı yazı kaleme aldı

Altınok'un, ‘Ey Diyanet, yok mu Fatih Bey'in damak tadına uygun bir fetvan?' başlıklı bugünkü yazısı;

Yeni Şafak'ın "Diyanet'ten midye karides fetvası: Helal değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu, kabuklu deniz canlıları midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair fetva yayınladı" haberi ortalığı ayağa kaldırdı.

Konuştuğum Diyanet yetkilileri, gazetenin yeni fetva gibi verdiği haberin, vatandaşın sorusu üzerine verilen eski bir cevap olduğunu söylüyorlar.

"Bir daha sorulursa da aynı cevabı veririz" diyorlar.

Ne desinler? Ne demelerini bekliyoruz?

Dinler yüzlerce yıldır aynı şeyleri söylemiyorlar mı?

Gelin görün ki ahalinin bir kısmı isyanda!

En çok da günlerdir Diyanet'e ver yansın eden Fatih Altaylı rahatsız görünüyor?

İnsan tepkisinin dozuna, ısrarına bakınca... Görgüsüzce Instagram profil fotoğraflarına koyduğu küçük bir servet değerindeki ıstakozları, jumbo karidesleri dinen caiz diye yediğini düşünüyor.

Ey Diyanet İşleri Yüksek Kurulu!

Yok mu bu mü'min kardeşinizin hayal kırıklığını giderecek, gönlünü ferahlatacak, sinirini alacak bir fetvanız?

Baksanıza, adamcağız küstü, sözünü ettiğim profil fotoğrafını değiştirmek zorunda kaldı.

Mesela yerine ne koysun?

Fatih Bey'in memleketinde, Van Gölü'nden çıkan bol havyarlı inci kefali meşhurdur.

Ne diyorsunuz?

Caiz midir?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.