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TIMETURK / GÜNDEM / YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

45 Dakika Önce
2021-07-30 10:13:19
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, görev süresi dolan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Yapılan atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6'ncı maddesinin C fıkrası gereğince yapıldığı belirtildi.

SARAÇ, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLDU

Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Erol Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı. Evli olan Özvar, üç çocuk babası.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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