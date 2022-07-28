YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, üniversite tercihlerinin başlamasıyla gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler pür dikkat yeni YKS haberlerini bekler oldu. Peki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları hemen açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar...

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, üniversite tercihlerinin başlamasıyla gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler pür dikkat yeni YKS haberlerini bekler oldu. Peki üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları hemen açıklanır mı? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı.

Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.

10 günü kapsayan YKS tercih işlemlerinin ağustos ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Her üniversitenin eğitime başlama ve sonlandırma ayı farklılık gösterir. Özellikle hazırlık okuyan öğrencilerin, bölüm öğrencileriyle ders sistemi e tarihi aynı değildir. Fakat ülkemizde, bilindiği üzere, en erken açılan üniversiteler 22 Ağustos tarihinde derslere başlamış oluyor.

YKS ek tercihler ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar ilk yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

YKS ek yerleştirme ödemesi ne kadar?

Sonalınan ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak kayıtlara geçmişti. İlk tercihlerin ardından dek yerleştirme ücretine zam geldiği taktirde açıklamalar haber sitemizde yer alacaktır. .