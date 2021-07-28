DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Castro Küba'sının sonu
Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu
Binomo ile şeffaf ve güvenilir yatırımın yollarını keşfedin
İzlenmesi gereken en iyi 2020 filmleri
Çaykur Rizespor'a dünya futbolundan 3 isim gelecek
Bağ-Kurlu'ya banka kredisi ile emeklilik imkanı
'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'
Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında nereli?
Kenyalı Müslümanlardan '15 Temmuz' desteği
Amerika İngiltere’ye seyahat yasağını uzattı
Bakan Yanık'tan afet desteği açıklaması
YKS birincilerinin illeri belli oldu
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı
Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Bedri Yalçın kimdir?
300 milyon litre akaryakıt kaçak satılmış

TIMETURK / GÜNDEM / YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

5 Saat Önce
2021-07-28 08:02:06
YKS sonuçları açıklandı!

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş