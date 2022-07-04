Yılmaz Özdil muhalif medyayı topa tuttu: 'Halka yalan söylüyorsunuz'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Dodurga seçimini değerlendirirken muhalif medyayı topa tuttu. Özdil, muhalif medya gazetecilerinin kendi çıkarları doğrultusunda halkı kandırdığını ve gerçekleri söylemediğini belirtti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, canlı bağlantı ile katıldığı bir programda Çankırı Dodurga'da yapılan seçimi değerlendirdi.

Konuşmasında muhalif medyaya yüklenen Özdil, 'Cumhuriyet gazetesi okursanız, TELE1, Halk TV izlerseniz AK Parti seçimi kazanır' dedi.

'TELE1 izlerseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız...'

Özdil, muhalif medya gazetecilerinin kendi çıkarları doğrultusunda halkı kandırdığını ve gerçekleri söylemediğini belirtti. Muhalif medya kuruluşlarını izleyenler için, "Bu kanalları izlerseniz CHP yüzde 90 seçimi alır" dersiniz diyen Özdil, 'Ekmeleddin İhsanoğlu'nu CHP adayı olarak kakalayan kitle, genel merkezin talimatıyla Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

DODURGA SEÇİMLERİNİ AK PARTİ ADAYI KAZANMIŞTI

Çankırı Dodurga beldesinde 8 yıl sonra dün yapılan belediye başkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oy toplayarak yüzde 87.2 oranla seçimi kazandı.

Diğer partilerin aldığı topladıkları oy ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 47 oy (Yüzde 4.2)

Adalet Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Deva Partisi: 23 oy (Yüzde 2.1)

Memleket Partisi: 21 oy (Yüzde 1.9)

Saadet Partisi: 17 oy (Yüzde 1.6)

Türkiye Değişim Partisi: 14 oy (Yüzde 1.3)

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