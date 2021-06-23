Uğur Dündar’ın da bünyesinde çalıştığı Art1 TV kanalına ilişkin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in ‘kara para’ suçlamalarını hatırlatması üzerine Dündar-Özdil arasında kopan kavgayı değerlendiren Melih Altınok, “Yılmaz Özdil’in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?” diye sordu

“Yılmaz Özdil'in Sedat Peker kadar itibarı yok mu?”

Sözcü yazarı Uğur Dündar geçen gece bir televizyon kanalında aynı gazetede yazan kankası Yılmaz Özdil'i "Karşıma çıkarsan fena yaparım" diye tehdit ediyordu.

Sebebi, Özdil'in firari Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD tarafından hazırlanan iddianamede bazı muhalif kanallarla ilgili kara para suçlamalarının yer aldığını söylemesi...

Habertürk'te patlayan Veyis Ateş skandalı nedeniyle günlerdir yazdığımız Korkmaz'ın, Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı1 TV'de para akladığını ima etmesi...

"Bağımsız bildiğimiz gazeteciler" diyerek dostlarına sert girmesi.

Aslında CHP medyasıyla ilgili bu iddia ilk değil. Daha önce Yurt Gazetesi'nin sahibi CHP'li Durdu Özbolat da, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a "Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" demişti...

Yanardağ da cevaben Özbolat'ın geçmişte Çankaya Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığını ve gazete kuracak parayı nereden bulduğunu sormuştu.

Muhalif diye CHP'li seçmene yutturulan kanalların parasının FETÖ firarilerinden, kara paracı tiplerden geldiği iddiaları yenilir yutulur cinsten skandallar değil.

Ancak her zaman olduğu gibi pek çok küresel karanlık ağı ortaya çıkartacak bu rezaletlerin üstü CHP medyası tarafından özenle örtülüyor.

Şimdi de parti medyasından yayılan kötü kokuların burnuna kadar geldiği anlaşılan Özdil'in ifşasını ve Dündar'ın kestiği raconları "dost kavgası" diye basitleştirmeye çalışıyorlar.

İşleri bu.

Ancak okurlarının hali tam bir paradoks.

Öyle ya, "Oluk oluk kanlarını akıtacağım" diye kendilerini tehdit eden bir mafya liderinin her lafına "Hak, adalet, pislikler ortaya çıksın" diyerek tam itimat edeceksin... Üzerinde tepineceksin... Ancak Özdil gibi, arzuhalcin olmuş sembol gazetecilerin ağzından çıkanı görmezden geleceksin.

Bünye mi dayanır?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.