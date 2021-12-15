Yılmaz Özdil'e tepki yağdı! 'Yılmaz Özdil, Kemalist değildir, alkolisttir'

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dün gazetedeki köşesinde, 'Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir' ifadelerini kullanmıştı. Özdil'e büyük tepki yağdı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ise, 'Yılmaz Özdil, Kemalist değildir, alkolisttir' dedi.

Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in, dünkü skandal köşe yazısı tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil, dünkü yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

Nihat Genç'ten Özdil'e sert tepki

Dünkü yazısında rakıyı öve öve bitiremeyen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'e, bir tepki de gazeteci yazar Nihat Genç'ten geldi. Genç “Rakı şişesini sokmadığı yer kaldı mı, .ötünden başka!” ifadelerini kullandı.

Nihat Genç sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Yılmaz Özdil milli egemenliği, milli mücadeleyi, hatta Çukurova'yı, tohumu, bereketi her şeyi rakıyla açıklıyor. Rakı şişesini sokmadığı yer kaldı mı, .ötünden başka! Beyni sulanmış Y. Özdil, artık rakıya tapıyor! İbretle okuyun, memleketi rakıdan ibaret gören ve ülkenin bütün etnik, siyasi renklerini rakıyla güzelleştirip (?!)aklınca memleketi rakıyla kurtaran, sıyırmış şarlatan! Ve, rakı 'Kürt realitesidir' diyor, kafa o biçim, zum ağbimiz! HDP öyle bir meze yapmış, Rumlar öyle bir rakı sofrası kurmuş ki Yılmaz Özdil 'helali hoş olsun' deyip kıyak kafayla memleketi veresi gelmiş! A. Altan kadın memesine, Özdil rakıya... Kafayı bulan veriyor!"

Utku Reyhan: "Yılmaz Özdil, Kemalist değildir. Yılmaz Özdil, alkolisttir"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medyada "Yılmaz Özdil, "Keşke Yunan galip gelseydi" demek istemiş. Böylece daha güzel mezeler yiyebilirdi." diyerek tepki gösterdi. "Tabii başında fes değil elinde kadeh olduğu için sahte Atatürkçüler çok dert etmiyor bu cümleleri." diyen Reyhan'ın paylaşımı şöyle:

"Yılmaz Özdil, Kemalist değildir. Yılmaz Özdil, alkolisttir. O kadar ki, tedavi edilse yeridir. Yılmaz Özdil, "Keşke Yunan galip gelseydi" demek istemiş. Böylece daha güzel mezeler yiyebilirdi.

Tabii başında fes değil elinde kadeh olduğu için sahte Atatürkçüler çok dert etmiyor bu cümleleri."

TRT sunucusu Ersoy Dede, "Kendi mahallesinden hiç kimse Yılmaz Özdil'e ‘hoop hemşehrim, kimin malını kime veriyorsun, yavaş ol' demedi farkındasınız değil mi?" diyerek şöyle tepki gösterdi:

"Kendi mahallesinden hiç kimse Yılmaz Özdil'e ‘hoop hemşehrim, kimin malını kime veriyorsun, yavaş ol' demedi farkındasınız değil mi? Her fırsatta “politik doğruculuk” adına kendi mahallesinden birilerini hedef alanlar da gördü mü?"

Yazar Şevket Talha Apuhan, "Yılmaz Özdil'in rakıyı biraz fazla kaçırdığında veremeyeceği şey yoktur!" dedi. Apuhan:

“Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir” diyen Yılmaz Özdil'in rakıyı biraz fazla kaçırdığında veremeyeceği şey yoktur!" dedi.

"Yılmaz Özdil'in kendisi zaten Amerika'ya meza olmuş durumda"

Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Şehmus Yıldırım Gençer ise, "Aynı liberalizm, aynı düşmanlık." diyerek şöyle tepki gösterdi:

Kadın memesine vatanı satan Ahmet Altan'dan, rakı kadehine Kıbrıs'ı veren Yılmaz Özdil'e. Aynı liberalizm, aynı düşmanlık.

Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan da, "Yılmaz Özdil'in kendisi zaten Amerika'ya meze olmuş durumda" ifadesinde bulundu Kaplan:

"Yılmaz Özdil'in "Kıbrıs'ı veresi gelmesi" için Rumların meze yapmasına gerek yok. Yılmaz Özdil'in kendisi zaten Amerika'ya meze olmuş durumda." dedi.

Prof. Dr. Şafak Çomaklı da tepkisi şöyle:

"Türkler öyle bir meydan savaşı yapar ki denize dökülesin gelir… Rakıyla mezeyle Kıbrıs'ı vermeye benzemez hem de…"

Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Sinan ATEŞ ise, "Bu yüzden Yılmaz Özdil ve zihniyetine emanet edilecek bir vatanımız yok. Rakı mezesine vatan vermeyi söz sanatı diye yutturmaya kalkanların kimlere ne verdiğini bilemem ancak bu memlekete verecekleri hiçbir şey yok." dedi.

Gazeteci İlyas gümrükçü ise, "Yılmaz Özdil adında bir Atatürk düşmanı yazarımız da var bizim" diyerek şöyle paylaşımda bulundu:

"Devrimciliği, Cumhuriyet'i, bağımsızlığı, milli mücadeleyi, Kemalizmi ve daha neleri neleri rakıya bağlayan Yılmaz Özdil adında bir Atatürk düşmanı yazarımız da var bizim.

Kemalizme, Cumhuriyete, vatana,.. İhanet diz boyu."

Yılmaz Özdil'in yazısına sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.