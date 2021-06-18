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Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz paylaşımı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecilerle olan ilişkileri hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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18.06.2021 22:28:01
Yılmaz Özdil'den dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz için, "Bence Basın Konseyi Başkanı olsun'' diye yazdı.

Özdil, paylaşımında, "Gazetecilerle bu kadar yakın temasta olan ve 'bağımsız' bilinen gazeteciler tarafından bu kadar savunulan birini daha önce hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında adı geçen Veyis Ateş'in İsmail Saymaz ile birlikte Halk TV'de ekrana çıkmasına da tepki gösteren Yılmaz Özdil, "Halk TV televizyon olabilir, restoran olabilir, kuru temizleme firması olabilir, Halk TV hariç kimseyi ilgilendirmez ama Sözcü gazetesi bu programın kefili midir, orası bizi ilgilendiriyor. Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına bağlanıyorsa, RTÜK engel değilse, gıyabında konuşulan Sedat Peker arasa bağlanabilecek mi? Ben ikna oldum, gözüm iyileşene kadar benim köşeyi Veyis'e vereyim bari" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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