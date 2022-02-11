Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden teşekkür etti?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil dün kaleme aldığı ‘Bu dava tarihe geçecek' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 14 yaşındaki bir çocuktan bahsetti.

Olay hakkında, "Medyamızın haberi yok" ifadelerini kullanan Özdil, "Bana göre, hem hukuk tarihimize, hem demokrasi tarihimize 'utanç' olarak geçicek hadise" dedi.

Özdil dün bahsettiği konu hakkında bugün köşesinde yeni bilgiler paylaştı.

Sözcü yazarının makalesi bu kez "Tarihe geçecek dava, henüz görülmeden tarihe geçti" başlığını taşıyordu.

Yargı sürecine ilişkin son bilgileri paylaşan Özdil, davanın geri çekildiği bilgisini vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle teşekkür etti;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi'ne şu resmi dilekçeyi gönderdi.

“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır.

Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan

Vekili Av. Ahmet Özel”

Böylece …

Yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı.

(Varlığıyla onur duyduğumuz değerli ağabeyim Celal Ülgen'e, bu yazıları özgürce yazmama imkan tanıyan gazetem Sözcü'ye, dayanışma desteği veren, sıkıntılara katlanabilme gücü veren okurlara, 14 yaşındaki çocuğumuza manevi açıdan amca olan, teyze olan, dayı, hala, ağabey, abla olan, dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederim.)

Ve, tıpkı cumhurbaşkanlığı dilekçesindeki gibi, gördüğümüz lüzum üzerine … Asrın liderimize teşekkür ederim."





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