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Yılmaz Özdil: 'Bütün yanlışlarına rağmen hükümetin yanında durmalıyız'

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hakkında konuşan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 'Bugün itibariyle bütün eleştirilerimize rağmen, bugüne kadar yapılmış bütün yanlışlara rağmen hükümetin yanında durmak zorundayız. Bu yangın hepimizi yakacak' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-28 16:03:42
Yılmaz Özdil: 'Bütün yanlışlarına rağmen hükümetin yanında durmalıyız'

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Lale Özan Arslan'ın Youtube kanalına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığıyla bilinen Özdil, Rusya-Ukrayna çatışması hakkında konuştu.

Özdil, ”Bu batı bloğuyla Rusya'nın başı çektiği ülkeler arasındaki enerji kavgasıdır. Önce bir Suriye'ye bu iş patlamıştı. Libya'yı mahvetmişlerdi. Şimdi maalesef olan Ukrayna'ya oluyor. Bunun muhtemelen arkası da gelecektir. Bu çatışmanın temel motivasyonu enerji odaklı bir dünya savaşı” dedi.

“Ukrayna, aslında içinde olmadığı bir oyunun parçası” diye devam eden Özdil, “Ukrayna hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne girecekmiş gibi burnunun ucunda havuç tutuluyor. Olan Ukrayna halkına oluyor” dedi.

“BÜTÜN YANLIŞLARINA RAĞMEN HÜKÜMETİN
YANINDA DURMAK ZORUNDAYIZ”

“Türkiye bu olanlardan nasıl etkilenir?” sorusunu yanıtlayan Özdil, şunları söyledi;

“Bizim de aslında hazin bir durumumuz var. Bugün itibariyle bütün eleştirilerimize rağmen, bugüne kadar yapılmış bütün yanlışlara rağmen hükümetin yanında durmak zorundayız. Bu yangın hepimizi yakacak. Yanında durabilmemiz için birtakım umut verici şeyler görmemiz lazım. AK Parti iktidarına baktığımda bunu görmüyoruz.” .

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