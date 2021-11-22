Yıllar sonra gelen Abdullah Gül itirafı! ‘Merve Kavakçı'yı Meclis'e erken getirerek kriz çıkarttı…’

Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, Merve Kavakçı'nın milletvekili yemin töreni ile ilgili çarpıcı Abdullah Gül iddiasında bulundu.

Eski Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker ile eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle buluştu. İsmail Müftüoğlu, başörtülü ilk milletvekili Merve Kavakçı'nın yemin töreni sırasında Meclis'te yaşanan krizden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü sorumlu tuttu.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre program, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi'nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan İsmail Müftüoğlu, sözlerine "Türkiye'nin bir kaos içinde olduğunu artık herkes kabul ediyor. Ahlakta, ekonomide bir kaos var" diyerek başladı.

"Kaosun oluşmasında insanların da rolü var" diyen Müftüoğlu, "Sandığa giderken ehliyet sahibi olmayanları iş başına getirenler de sorumlu" ifadelerini kullandı.

Masum Türker ise faizin indirilmesi kararını eleştirerek "Faizi düşürmek demek, Türk Lirası'nın değerini düşürmek demektir. Faizi düşürmek kimin işine yarıyor? Örneğin konut yapanlar batmasın diye kamu bankalarında faiz düşürülüyor. Başka bankalar faizi düşürmüyor ki. Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi vermişler. Faizi indirmemeliyiz ki dolarizasyon hortlamasın" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPILMIŞTI"

1999'da Merve Kavakçı'nın milletvekili seçilmesinden sonra başörtüsü olmasından dolayı yemin töreni sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan krize değinen Masum Türker, bir mutabakat olduğunu ve bu mutabakata uyulmadığı için kriz yaşandığını anlattı.

O sırada söze giren Milli Görüş hareketinin etkili isimlerinden eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Merve Kavakçı'nın yemin etmesiyle ilgili anlaşma yapılmıştı. Necmettin Erbakan, gece geç saatte Merve Kavakçı'nın TBMM'ye getirilmesi, diğer partilerle kriz çıkmadan yemin etmesi yönünde talimat verdi. Bunun için de Abdullah Gül'ü ve Bülent Arınç'ı görevlendirdi. Ama Abdullah Efendi, Merve Kavakçı'yı erken getirerek kriz çıkmasını sağladı. Böylece Yenilikçiler lehine hareket etmiş oldu."

Kaynak: Independent Türkçe

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