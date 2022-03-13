DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönüyor
Belçika 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu
Gökhan Malçok Asya ülkelerinin ülkemizdeki ilk tercihi Design Hair Clinic olduğunu belirtti
A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!
'Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin 'Şebbihaları'dır'
Mukteda Sadr’dan İran'ı kızdıracak çıkış
Solucanların da kompleks kararlar verebildiği keşfedildi
Tokyo'daki okullara bir asır sonra kılık-kıyafet serbestliği getirildi
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Rusya'da kozmetik mağazalarında izdiham!
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi başladı
Anonymous: Rus medeniyetine değil, Putin'e karşıyız
Kaderimin Oyunu 12. bölüm tek parça izle | Star TV Kaderimin oyunu yeni bölüm ful izle
Ukrayna'da bir belediye başkanı daha kaçırıldı
Başpiskopos Eustratios: “Putin Hitler’den farksız, tarihimizi çalmak istiyor”

TIMETURK / GÜNDEM / Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe'nin tepki çeken paylaşımının ardından Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-13 14:51:38
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş