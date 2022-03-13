Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe'nin tepki çeken paylaşımının ardından Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." .