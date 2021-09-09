Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması

Sosyal medyada aşıya karşı olduğunu ifade eden paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı. Aşı olmadığını, konsere çıkabilmek için PCR testi yaptırdığını vurgulayan Tilbe, 'İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu' dedi.

Daha önce "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe, konser öncesi ilk doz Covid 19 aşısını olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Aşı değil, PCR testi yaptırdığı öğrenilen Tilbe, "Olmadım, aşı maşı olmayacağım" dedi.

‘Aşı karşıtı değilim'

Tilbe sözlerini şöyle sürdürdü: Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık, bıktım"

Tilbe bir başka paylaşımında ise, "Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete bir TV kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum" dedi.

‘Ben olmam çünkü güvenmiyorum'

Aşı olmadım, olmak istemiyorum, olmuyorum. Kimseye aşı olun ya da olmayın demiyorum. Ben olmam, çünkü güvenmiyorum, dünyada sayısız bilim adamı reddediyor kabul edende var, reddedenlere inanıyorum, aşı olmuyorum, dünya kabul etsin bende ediyim, o kadar

‘Allah'ın dediği olur'

Allah'ın dediği olur eğer ölürsem, Allah'ın emriyledir, TRT'nin ve yalan haber yapan gazetelere inanmayın, Cenazeme bi tane siyasi kişilik istemiyorum, hiçbir siyasi parti yada kişinin çelengini yada rahmet dileğini kabul etmiyorum, Cenazeme gelmesinler adımı anmasınlar hiçbiri

Herkes kendisinden sorumludur, kimsenin kimseyi aldatmaya hakkı yoktur, hiçbir kurum gazete tvnin bir kişiyi olmadığı bir haldeymiş gibi kamuoyuna sunmaya hakkı yoktur, iftiradır, yalancılıktır, yasal değildir, etik değildir, hiçbirşeyce değildir.

'TRT-1 ayıp değil mi?'

Okullara dayatılan aşı kampanyasını, maske vs dayatmasını kınıyorum, insan oksijen alıp karbondioksit veren bir varlık, neden maskenin içindeki pis havayı solusun çocuklar, oksijeni engelleyen maskeleri reddediyorum, Allah'ın temiz havasını çocuklardan nasıl esirgersiniz

Tilbe son paylaşımında ise TRT'ye yönelik şu tepkiyi gösterdi:

“TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim”

Bunun üzerine TRT1 haber spikeri Ersoy Dede, Tilbe'ye cevap olarak şu ifadeleri kullandı; ‘Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim. Neye itirazınız?'

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konserler için aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.