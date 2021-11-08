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Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”
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TIMETURK / GÜNDEM / Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”

Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”

Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepkiler sürüyor. Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur da, “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli” diyerek tepkisini dile getirdi.

1 Saat Önce
2021-11-08 09:20:50
Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”

Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor. Türkkan olay sonrası Twitter hesabından bir özür mesajı paylaşmıştı.

Ancak kamuoyundan yükselen tepkilerin artması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine, Türkkan dün İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Lütfü Türkkan'a bir tepki de Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan geldi.

Oğur Tiwitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletinizden, genel başkanınızdan değil küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli” diyerek, tepkisini dile getirdi.

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Özür videosu yayınlamıştı

Türkkan olay sonrasında Twitter hesabından bir özür videosu yayınlamış ve "Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret eden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibarı ile gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan bana da hiç yakışmayan ifadeler bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum" demişti.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Gümren, Akşener ve İYİ Parti'lilere tepki göstermiş, ardından da Lütfü Türkkan'ın sarf ettiği hakaret içerikli sözler kameralara yansımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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