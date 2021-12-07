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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı var mı?

2021 yılının bitmesine az bir zaman kala koronavirüs vakalarında henüz gözle görülür bir azalma yaşanmadı. Yeni yılda Omicron vakalarının artmasından endişe duyan vatandaşlar 'Yılbaşında kapanma olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

1 Saat Önce
2021-12-07 14:24:14
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. 2021 yılının sona ermesine az bir zaman kala vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu sene yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

YILBAŞINDA KAPANMA OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış. Aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

Konuyla ilgili güncel ve resmi bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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