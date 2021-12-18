Yılbaşında en çok hangi ürünler satılıyor? Yılbaşında çam ağacının anlamı nedir?

Yılbaşı nedir ve ne anlama geliyor? Online alışverişte yılbaşında en çok hangi hediyeler tercih ediliyor?

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenler şimdiden e-ticaret sitelerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

E ticaret hacminin özellikle son haftalarda yüzde 25 artması beklenirken en çok ilgi gören ürünlerin başında ise yılbaşı ağaçları ve süsleri geliyor.

Önceki yıla göre yüzde 45 artış

Jetizz'in yılbaşı döneminde yaşadığı hareketlilik hakkında konuşan Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras, “Geçen yıl pandeminin de etkisiyle yılbaşında, e-ticaret alışverişleri bir önceki yıla göre yüzde 45 artmıştı. Bu artışın yanı sıra genel ortalamada yılbaşı dönemleri normal hacim yüzdesi yüzde 20-25 arasında artmakta” dedi.

Son 10 günde ivme kazanıyor

Yılbaşına doğru kampanyaların başlamasıyla kullanıcıların e-ticaret sitelerine ilgisinin daha da artacağını kaydeden Aras, “Artışın çoğu son 10 günde gerçekleşiyor. Örneğin yıl başından önceki son Pazar günü, reklamlar yüzde 20 daha fazla tıklanıyor” diye konuştu.

En çok hangi ürünler satılıyor

E ticaret sitelerinde en çok ilgi gören ürünler hakkında da bilgi veren Aras, “Yılbaşı dekorasyon, hediyelik eşya, yılbaşı paketleri, kozmetik, giyim ve elektronik aletlerin satışı artıyor. Özellikle yılbaşı ağaçları, dekorasyon kategorisinin en çok büyüyen ürünleri olmakta. Satışı en hızlı artan diğer ürünler ise sırasıyla yılbaşı süsleri, mumlar, yapay çiçekler, kapı süsü, tablolar ve biblolar oluyor” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı nedir? Yılbaşı ne anlama geliyor?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece. Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, ocakın da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanmaktadır. Yılbaşı dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasında, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanmakta.

Yılbaşında çam ağacının anlamı nedir?

Ortaçağ açısından bakılınca Almanyası Noel ağacı geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilmektedir. Ağaçlar aralıkın 24'ünde evlere giriyor. Kırmızı elmalarla ve mumlarla süslenir. Böylece her evde, ağaçlar sayesinde minyatür 'Adem'in Bahçeleri' yaratılmış olur. 'Cennetin Ağaçları' evlere girer, inançlı ailelere umut olur. Elmalar, Adem ve Havva'nın henüz dokunup da günah işlemediği zamana referanstır. Elma ya da diğer meyveler doğurganlığı anlatır. Ağaçlara yerleştirilen 12 mum ise 12 habercinin ışığıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.