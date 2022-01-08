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TIMETURK / GÜNDEM / Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?

Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan sıkıntı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı devreye girmişti. O gece köprüden geçenlerin parası ne oldu? Araç sahiplerine paraları geri ödendi mi? İşte konu ile ilgili son durum....

25 Dakika Önce
2022-01-08 22:13:06
Yılbaşı gecesi Osmangazi'den geçenlerin parası iade edildi I Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi? Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla, Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan 623 aracın sahiplerine ücretleri iade edildi.

Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde teknik aksaklık yaşandı. Köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçların görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Bakan Karaismailoğlu ne talimatı verdi?

Bunun üzerine Bakan Adil Karaismailoğu'nun talimatıyla, Otoyol Yatırım AŞ tarafından söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edilmesi sağlandı.

Tüm geçen araç sahipleri arandı mı?

Bakanlık yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücretlerin iadesine ilişkin teyit aldı.

Otoyol Yatırım AŞ'ye ne ceza verildi?

Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik arıza ve araç sürücülerinin mağduriyeti dolayısıyla Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım AŞ'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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