Sağlık Bakanı Koca, 'Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı." ifadesini kullandı.

"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi"

"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi." bilgisini veren Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir." diyerek, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz." ifadesini kullandı.

"Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Koca, "Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller." ifadesini kullandı.

Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları

Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları ile ilgili, Bakan Koca, "Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim." dedi.

Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsediklerini belirten Bakan Koca, 12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.

Bakan Koca, "Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı." şeklinde konuştu.

İnaktif aşıda hatırlatma dozu

Bakan Koca: "İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün." dedi.

"En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti." ifadesini kullandı.

Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu ile ilgili Bakan Koca, "Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli." dedi.

Bazı örnek okullarda tarama yapılacak

Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek o

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