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'Yerler kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarladaki işini bitirip ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne giden Rafet Burukoğlu (78), yerlerin kirlenmemesi için ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.

2 Gün Önce
2022-07-04 20:13:37
'Yerler kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı. Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu, içeriyi kirletmek istemedim” dedi. Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı. DHA

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