‘Yer sofrasından 3 doktoralı çıktı’

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’ın 'Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin' açıklaması gündem oldu. Çok sayıda tanınmış isim Arslan’a tepki gösterdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan'ın yer sofrasıyla ilgili açıklaması gündem oldu. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarını hedef alan Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.

Ancak, Arslan sert kayaya çarptı. Sosyal medya hesaplarından Yer sofrasında yetiştiklerini belirten çok sayıda kullanıcı Arslan'a tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada dile getirilen yüzlerce tepkiden bir kaçı…

Op. Dr. Salih Selman, twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Evliliğimin ilk 10 senesi yer sofrasında yedik. 2 hafız, 3 doktora çıktı, o sofradan, hepsi de fit, anladın mı tombul teyze” dedi.

Prof. Dr. Erol Göka, “Parasız Yatılı için Nazilli Sümer Ortaokulu'na gidene kadar hep yer sofrasında ve tek kapta yemek yedik. Pek güzeldi, özlüyorum” ifadelerini paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç, twit serisinde “Gelişmişlik seviyesinin sofra adabı ile ölçülmesi tam bir garabet. Osmanlı'da 1839'dan itibaren yemek masada yeniliyor. Bu zamanla daha da yaygınlaşıyor. İşin garibi ise aynı yüzyılda Japonya'da yer sofrası vazgeçilmez bir gelenek. Üstelik Japonlar hala bunu terk etmiş değil” paylaşımında bulundu.

Avukat Dr. Veli Böke ise şu paylaşımı yaptı: Yer sofrası; asıldır ve asildir! İkram ve cömertlik gibi hasletleri sofraya hastır. Masa, hiçbir zaman sofranın yerini tutmaz:“Halil İbrahim -Masası-”, deyimi yoktur. “Yan masadan” gönderilen ise bazen olur !..

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