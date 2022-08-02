Yer altından gelen gizemli ses paniği!

Siirt'in Meydandere Köyü'nde yaşayanlar 2 haftadır tedirgin. İddiaya göre geceleri yer altından sesler geliyor, zaman zaman da sarsıntı oluyor. AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı ancak sıradışı bir bulguya rastlamadı. Köy sakinleri, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyerek, 'Ondan önceki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi yani biz de şaşırıyoruz neden kaynaklanıyor. Sanki yerin altında dinamit patlıyor' dedi.