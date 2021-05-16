Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan 'Mirzabeyoğlu' paylaşımı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından fikir adamı Salih Mirzabeyoğlu’nun 3. vefat yıldönümü münasebetiyle mesaj paylaştı

Fatih Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dava adamı, mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nu şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun."

Salih Mirzabeyoğlu kimdir?

Salih İzzet Erdiş, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da doğdu. Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yolları kesişen ve ilk yazılarını Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlayan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı.

Eskişehir'de Fatih İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nu bitiren Mirzabeyoğlu, 1968 yılında Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaşan ve 15 yaşından itibaren Necip Fazıl'ın sohbetlerine katılan yazar-mütefekkir, böylece hem Necip Fazıl'ın eserlerini okudu, hem de kendisiyle sohbet etme fırsatı yakaladı.

O dönemlerde Nakşibendi tarikatına katılan Mirzabeyoğlu'nun kaleminden etkilenen Kısakürek, "Benim 40 senedir aradığım ses buydu" diyerek, her fırsatta yazara derin anlam ve değer yükleyip, çalışmalarını takdir etti. Gençliğinden itibaren milli ve manevi eğitimlerle donanan Salih Mirzabeyoğlu, bu donanımın verdiği kabiliyetle genç yaşına rağmen sözüne itibar edildiği için konferanslar vermeye başlayarak, gün geçtikçe çevresinde toplanan, İslam'a gönül veren dinamik gençler tarafından da ilgiyle takip edildi.

1970'li yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Mirzabeyoğlu, İslami gençlik hareketlerinden biri olan "Akıncılar"ın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin politikalarının savunulduğu "Gölge" ve "Akıncı Güç" isimlerindeki dergileri çıkarttı. "Mirzabeyoğlu" soyadını da ilk kez, 1975'te "Gölge" dergisinde yazdığı yazılarında kullanan usta düşünce insanı, Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki Büyük Doğu ve Rapor seçkisinde de yazılar yazdı.

Tutuklandıktan sonra 10 yıldan fazla süre "Telegram"a maruz kaldı

Mirzabeyoğlu, 1991'de Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı. 28 Şubat darbesinin yaşandığı günlerde bir öğle vakti çocuğunu okula götürürken, 1998'de gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama sonrasında yasa dışı İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mirzabeyoğlu, cezaevinde fiili ve manevi en ağır işkencelere maruz bırakıldı. Mirzabeyoğlu, "telegram" olarak adlandırdığı ağır fiili ve manevi işkencelere tam 10 yıl maruz kaldı.

2001 yılında idamla yargılanan ve idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mirzabeyoğlu, İBDA-C davasından hükümlüyken, talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek, tahliye edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2014'de, İBDA/C davasından hükümlü, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in yargılandığı davada, yeniden yargılanmasına ilişkin talebini kabule değer gördü. Mirzabeyoğlu'nun, tutuklulukta ve infazda geçirdiği süreyi de dikkate alan mahkeme, Mirzabeyoğlu'nu her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle Bolu Cezaevinden tahliye etti.

68 sene ömrüne, "60 kitap" sığdırdı

İlk yazılarını lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlayan, siyaset, sanat, felsefe, hukuk, etimoloji, mitoloji, edebiyat, matematik, fizik ve iktisat gibi çok geniş bir sahada eserler kaleme alan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı.

İngilizce ve Arapça'ya tercüme edilen Mirzabeyoğlu'nun eserleri, Latin Amerika'dan Afrika'ya, Mısır'dan Tunus'a, Kuveyt'ten Filistin'e ve Türkistan'a kadar geniş bir coğrafyada takip ediliyor. Özellikle "Başyücelik Devleti" isimli eseri, önemli birçok devlet lideri tarafından bizzat tetkik edildi.

"Gölge" ve "Akıncı Güç" gibi dergileri çıkaran ve Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki "Büyük Doğu" ve "Rapor "seçkisinde yazılar yazan şair, romancı ve hikayeci olarak tarihe adını yazdıran mütefekkirin, İBDA Yayınları'nca neşredilen bazı kitapları ise şöyle:

"Bütün Fikrin Gerekliliği İktidar-Siyaset-Hareket", "İstikbâl İslâmındır-Denenmemiş Tek Nizam", "Tilki Günlüğü (6 cilt)", "Başyücelik Devleti-Yeni Dünya Düzeni", "Telegram-Zihin Kontrolü", "Parakuta-Para'nın Romanı", "Yağmurcu-Gerçekliğin Peşinde", "Hukuk Edebiyatı-Nizam ve İdare Ruhu", "İşkence-Gözlem", "Şiir ve Sanat Hikemiyatı-Estetik ve Ahlak", "İktisat ve Ahlak-İktisada Giriş", "Hikemiyat-Tefekkür ve Hikmet", "Kavgam-Necip Fazıl (2 cilt)", "Marifetname-Süzgeç ve Şekil", "Dil ve Anlayış-Dil ve Diyalektik", "İslama Muhatap Anlayış-Teorik Dil Alanı" "Necip Fazıl'la Başbaşa-İntiba ve İlham", "Kültür Davamız-Temel Meseleler", "İdeolocya ve İhtilal-Kavganın İçinden", "Yaşamayı Deneme-Kim'in Romanı", "Ölüm Odası-BYedi" "Kökler-Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye", "Müjdelerin Müjdesi-Hikayeler", "Gölgeler-Roman", "Sahabilerin Rolü ve Manası-Fikir", "Hakikat-i Ferdiyye-Fikir", "Üç Işık-Fikir", "İBDA Diyalektiği-Fikir", "Kayan Yıldız Sırrı-(şiir)", "Aydınlık Savaşçıları-(şiir", "Erkam (Hayat-Sayı-Matematik) (fikir)", "Büyük Muztaribler-Düşünce Tarihine Bakış (4 cilt)", "İnsan (Erkek-Kadın)-(fikir)", "İnsan (Büyük Doğu-İBDA)", Sefine-Fikir", "Madde Nedir?", "İman ve tefekkür", "Berzah-Fikir", "Esatir ve mitoloji", "Ölüm Odası-BYedi"

(AA)

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