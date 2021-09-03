Yeniden kapanma olacak mı?

Zorunlu PCR testi ve aşı uygulamalarının iş ve sosyal hayatta yol açtığı değişiklikler hakkında tartışmalar sürerken Sonbaharla birlikte yeni bir kapanma ihtimalinin gündemde olduğunu hatırlatan Melih Altınok, işletmecilerin yaşadığı sorunları paylaştı

Altınok'un 'Kapatıyorlar işte...' başlıklı bugünkü yazısı;

Geçen gün bir arkadaşım Kanyon AVM'ye akşam yemeğine çağırdı.

Düz ayak girilen yol üstü lokantaları sevdiğim için önce direndim.

"Kalabalıktır şimdi. Boş otopark ara, HES kodu sırasına gir, üstünü arat, asansör bekle, ne gereği var? Başka bir yerde buluşalım" dedim.

Israr edince üstelemedim.

Evet, pandemi tedbirleri nedeniyle AVM'ye giriş çıkış epey zahmetliydi. Maskeyle yürümek de eziyet.

Ne var ki hafızamda yer eden Kanyon kalabalığından eser yoktu. Hatta ortalık öylesine tenhaydı ki, rahatsız oldum.

Başka zaman yer bulmak için beklemenizin gerektiği lokantaların kapısındaki ağzı sıkı sıkıya maskeli garsonlar, içeriye girince "maskeden muaf" olacak müşterilerinin yolunu gözlüyordu.

Mağazalarda da durum pek farklı değildi...

"Ne zamandır böyle boş?" diye sordum çevredekilere.

Bu daha iyisiymiş meğer...

"Siz asıl kapanma döneminde görecektiniz" diyorlar. Kısıtlamaların kaldırıldığı yaz başından itibaren çarklar biraz daha hızlı dönmeye başlamış, esnaf da nefes almış...

Hesabı ben ödemedim ama mönülerde fark edilen fiyat artışının yanı sıra dün açıklanan büyüme rekoru, ekonomik verilerdeki iyileşme de sözlerini doğruluyor.

Ne var ki 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni izolasyon tedbirleri, işletmecileri kara kara düşündürüyor.

Haksız da değiller.

Diğer işlevsiz, dostlar alışverişte görsün prosedürlerin üzerine bir de PCR testi, aşı kontrolü gibi angaryalar eklenecek... Sigaralı-sigarasız bölüm gibi, mekânların aşılı ve aşısızlar için ayrılması da gündemdeymiş.

Dünyadaki gidişata bakarak "Sonbaharla birlikte yine kapanacağız galiba" dediğimde, izolasyon uygulamalarını doğru bulanlar da dahil herkesten "Yok artık" cevabını alıyorum ama...

Kapanma dediğimiz zaten ne ki?

İnsanların sokağa çıkması, alışveriş yapması, çalışması, okula gitmesi ve seyahate çıkmasının önüne, her gün bilimsel olarak işlevselliği sorgulanan engeller çıkarmak neye hizmet eder?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.