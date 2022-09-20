Yeniden görülen Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada, Adnan Oktar hakkında 232 yıldan bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 445 sayfalık mütalaada, tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın örgüt lideri olduğu, örgütün ikinci adamı olarak en yetkili kişinin Ulviye Didem Ürer olduğu belirtildi. Sanıklardan Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca'nın yönetici konumunda oldukları ifade edildi. Sanık Tarkan Yavaş'ın örgüt içerisinde tüm erkeklerden üstün 'Kardeş İmam' pozisyonunda olduğu da vurgulandı. Mütalaada, Adnan Oktar Suç Örgütü içerisinde üyelerin 'Bacılar', 'Kardeşler' ve 'Kız kardeşler' olarak görevlendirmeler yapıldığı anlatıldı.

Mütalaada, örgüt için "Örgüt dış görünümünü dönemin toplumsal ve siyasal yapısının gerekleriyle uyumlu olarak değiştirmiş ve faaliyetlerini farklılaştırmıştır. 90'lı yıllarda mütedeyyin ve muhafazakâr çevrenin ilgisine mazhar olmak ve toplum tabanına yayılmak için bir dış kabuk, yani görünüm biçimi olarak evrim karşıtlığını kullanmış, bunun üzerinden popülerlik kazanarak maddi ve beşerî kazanımlar ve itibar elde ederek asıl amaçlarını gerçekleştirebilecek ve bu yolda suçları işleyebilecek güce ulaşmışlardır" şeklinde ifadelere yer verildi. Örgüte yönelik 1999 yılında yapılan kapsamlı operasyonda isnat edilen suçlamaların birebir bu yargılamadaki dosya ile aynı suçlamaları içerdiği vurgulandı. Mütalaada, örgütün merkezi olarak kabul edilen Çengelköy'deki evde ve örgütün stüdyo olarak kullandığı binada çok sayıda tabanca, dürbünlü tüfek, çelik yelek ve bunlara ait çok sayıda mühimmat bulunduğu ifade edildi.

ADNAN OKTAR'A BİN 198 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada tutuklu sanık Adnan Oktar hakkında "Örgüt yöneticiliği", "Siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "Eziyet", "Cinsel saldırı", "Cinsel saldırıya teşebbüs", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım", "Birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 232 yıldan bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Oktar'ın bazı müştekiler için üzerine atılı "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan ise hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi. Adnan Oktar'ın örgüt kurucusu ve lideri olarak örgütün işlediği tüm suçlardan da sorumlu tutulacağı belirtildi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Sanıklardan Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Aylin Atmaca'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar için ise farklı suçlardan değişik oranlarda cezalar talep edildi. Savcı mütalaasında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini de istedi. Mütalaada, bazı sanıkların eşya ve mal varlıklarına da el konulması talep edildi. Sanıkların 4 Ekim'de Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacak olan duruşmada mütalaaya karşı savunmaları alınacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararında, örgüt yöneticisi olmak suçundan yargılanan sanıklar Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna'ya ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Mahkeme 107 sanığa "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay, 20 sanığa da "örgüte üye olmak", "gerçeğe aykırı mal bildirme", "örgüte yardım etme", "suçluyu kayırma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen miktarlarda hapis cezası vermişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 sanığa "örgüte üye olmak" suçundan 11 ay 7'şer gün hapis cezası veren mahkeme, bu sanıklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını karara bağlamıştı. Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Sanıklardan 3'ünün tüm suçlardan beraatına hükmeden mahkeme, sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık'ın tutuklanmalarına karar vermişti. Bir kısım sanıkların bazı suçlardan beraatını kararlaştıran heyet, 80 sanığı ise çeşitli suçlardan 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu. İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti. Alınan kararda, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti. Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti. İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu. Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmalarının ardından tutuklanmış, dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilmişti. DHA .