Yeniden belde olan Dodurga'da kazanan parti belli oldu

Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.