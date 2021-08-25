DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması
İsrail ordusu Filistinlilerin gösterisine gerçek mermiyle müdahale etti
1500 sıfır aracın 100'ü boyalı çıktı!
Pentagon: Kabil Havalimanı’nda sorumluluğumuz olmayacak
Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür aranıyor
MSB: Türk askeri Afganistan'dan dönüyor
Yeni vaka sayısı açıkladı
Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş'ın mesleği ne? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi!
Pentagon'dan tüm orduya 'zorunlu aşı' duyurusu
Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
PSG, Real Madrid'in Mbappe için 160 milyon avroluk teklifini reddetti
Yedek parça sahteciliğinin nedeni
Analiz: IMF SDR alokasyonu ve döviz rezervleri
Reisi'nin kabinesi bir isim hariç güvenoyu aldı
Akademisyen Türkoğlu, İngiltere'deki 'delirten karantina' sürecini anlattı

TIMETURK / GÜNDEM / Yeni vaka sayısı açıkladı

Yeni vaka sayısı açıkladı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 oldu.

47 Dakika Önce
2021-08-25 20:31:12
Yeni vaka sayısı açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş