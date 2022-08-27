Yeni Şafak gece yarısı manşet mi değiştirdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak gazetesinin kendisiyle ilgili manşet haberini işaret ederek gazetenin gece yarısı manşetleri değiştirdiğini iddia etti. TİMETURK, manşetinin değiştiği iddia edilen gazetenin taşra baskısına ulaştı…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Şafak gazetesinin ‘Bay Kemal'in köstebeği kim' şeklindeki ifadenin yer aldığı baskısında manşetin değiştirildiğini iddia ederek ‘gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine harekete geçen TİMETURK, Yeni Şafak gazetesinin taşra baskısına ulaştı. Yapılan karşılaştırmada, gazetenin taşra baskısı ile İstanbul baskısı arasında herhangi bir değişikliğe rastlanmadı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından kendisi hakkında Yeni Şafak manşetinde yer alan haberle ilgili ortaya attığı iddiası şöyle;

“EYT'yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!”

Timeturk Yenişafak ın taşra baskısına ulaştı. İşte o taşra baskısı;

Gazetenin taşra baskına ulaştık. İşte değiştiği iddia edilen ama birebir aynı olan Yeni Şafak'ın taşra baskısı 1. Sayfası

Taşra baskısı ne demek?

Baskısı ve dağıtımı ilk yapılan gazeteler yani İstanbul'dan önceki giden bölgelere taşra denir; eğer değişti ise taşra baskısı ile fark olmalı…

* TİMETURK, söz konusu haberle ve iddialarla ilgili olarak tarafların cevap haklarını kullanma hakkını saklı tutar