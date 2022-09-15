Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir, görevi ne? Mehmet Şimşek eşi kim?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yerine atanacak iddiaları ile gündeme gelen Mehmet Şimşek, yeni Maliye Bakanı mı oldu? Mehmet Şimşek’in hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Şimşek görevi nedir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek gelecek iddiaları öne sürüldü. Peki Mehmet Şimşek yeni Maliye Bakanı mı oldu? Mehmet Şimşek ne iş yapıyor? Mehmet Şimşek kimdir? İşte Mehmet Şimşek hakkında detaylar…

Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi?

Nureddin Nebati'nin yerine geleceği iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı teklifini reddetti haberleri öne sürüldü. İddiaları doğrulayacak resmi bir açıklama yapılmadı. Peki Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek kaç yaşında?

01 Ocak 1967 tarihinde doğan Mehmet Şimşek 55 yaşındadır.

Mehmet Şimşek şuan ki görevi ne, hangi partiden?

Zamanında başbakan yardımcılığı görevini yapmış olan Şimşek, 2009-2015 yılları arasında maliye bakanlığı yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'ın kurduğu hükûmetlerde yer aldı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girdi.

Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

Mehmet Şimşek eşi kim?

Mehmet Şimşek 1999 tarihinde evlendiği Amerikalı eşi Annalise Granwald'ten 2009 senesinde ayrıldı. Şimşek 2010 tarihinde şimdiki eşi Esra Kara ile evlendi. Mehmet Şimşek ve Esra Şimşek çiftinin Azra Esma ve Sare Nur adında 2 kız çocuğu bulunmaktadır. İngilizcesi çok iyi olan Mehmet Şimşek Türk ve İngiltere vatandaşıdır.