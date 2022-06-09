Yeni kira düzenlemesine Cüneyt Özdemir'den sert tepki!

Gazetecilik mesleğine Youtube'dan devam eden isimlerden biri olan Cüneyt Özdemir'in gündeminde Bekir Bozdağ'ın açıkladığı yeni kira düzenlemesi vardı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni kira düzenlemesini açıklayarak 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi.

Bozdağ'ın açıklamasının ardından pek çok ekonomist bu düzenlemenin yanlış olduğunu ve kiracıları daha da zor bir duruma sokacağını belirtmişti.

Yapılan eleştirilere katılan isimlerden biri de her gün Youtube kanalından gündemdeki konuları ele alan gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Yayınında, yapılan düzenlemenin ev sahipleri açısından adaletli bir durum olmadığı söyleyen Cüneyt Özdemir sonrasında ise Twitter hesabından yayınından bir kesiti paylaşarak "%25 kira arttırım limiti neresinden baksanız elde kalır. Şimdi ev sahipleri kiracıları çıkartmaya çalışacaktır! Adalet Bakanı enflasyonla mücadele ederse bu durum kaçınılmaz!!!" dedi.

Ardından hızını alamayan Özdemir tekrardan bir paylaşım yaparak "Ekonomi Bakanı'nın beceriksizliğini Adalet Bakanı kapmaya çalışırsa böyle hayatın akışına uymayan abukluklar çıkar…" diyerek sert çıkıştı.