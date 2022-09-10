Yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa böyle seçildi

İskeçeli Müslüman Türkler, dün yeni müftünün seçim heyecanını yaşadı. Mustafa Trampa, aldığı yüzde 65’lik oy oranıyla İskeçe’nin yeni seçilmiş müftüsü unvanını kazandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin geçtiğimiz 14 Temmuz'daki vefatının ardından İskeçeli Müslüman Türkler, dün yeni müftünün seçim heyecanını yaşadı. Mustafa Trampa, aldığı yüzde 65'lik oy oranıyla İskeçe'nin yeni seçilmiş müftüsü unvanını kazandı.

Müftü seçimi heyecanını yaşadılar

Yunanistan'ın keyfi uygulamalarla, 1912 Atina Anlaşması ve 1923 Lozan Anlaşmalarını hiçe sayarak Batı Trakya Türk azınlığının kendi müftüsünü seçme hakkını elinden almasına karşı Müslüman Türkler kendi müftüsünü seçiyor.

Yüzde 65'lik oyla Mustafa Trampa yeni müftü

Dün Cuma namazı için İskeçe'deki 83 camiye akın eden Müslümanlar, Cuma namazı sonrası yeni müftüsünü seçti. Yoğun bir katılımla gerçekleşen seçimlerde 1998'de Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan Mustafa Trampa ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Mustafa Kamo yarıştı. Trampa yüzde 65'lik oy oranı ve 4 bin 750 oy ile yeni Seçilmiş İskeçe Müftüsü oldu. Diğer aday Mustafa Kamo ise %35'lik oy oranına karşılık 2 bin 570 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Müftülük binası yanında bulunan Atik Camiinde birlik beraberlik mesajlarının verildiği törende din adamlarının katılımıyla tekbirlerle cübbe ve fes giyen Mustafa Trampa resmen İskeçe Müftüsü olarak göreve başladı.

Türkiye'den tebrik telefonu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yeni seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa için tebrik mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Müftü Ahmet Mete'nin ölümünün ardından düzenlenen seçimler için, “Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz. Seçimin, azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu'nun çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın BTTA'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dini hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA'nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, BTTA'nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak kutladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trampa'yı tebrik ederek, “Batı Trakya'daki soydaşlarımız tarafından bugün yüksek katılımla seçilen yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyorum. Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Aga'yı andılar

Seçim coşkusunun ardından da merhum İskeçe Müftüsü ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın liderlerinden Mehmet Emin Aga kabri başında anıldı. Seçim sonrası müftüler ve bölge Türkleri merhum İskeçe Müftüsü ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın liderlerinden Mehmet Emin Aga'yı vefatının 16. yıl dönümünde kabri başında törenle andı.Anma törenine Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, merhum Müftü Mehmet Emin Aga'nın ailesi, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, yeni seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftü Yardımcısı Ahmet Hral, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Azınlık Okulları Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Mustafçova eski Belediye Başkanı Cemil Kabza'nın yanı sıra oldukça yoğun bir kalabalık katıldı. Kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından duayı Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif yaptı. Kabri başında yapılan konuşmalarda merhum Müftü Mehmet Emin Aga'nın Batı Trakya Türk Azınlığına verdiği hizmetlerden bahsedildi.

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