Yeni Cerrahi postinişini Ahmet Özhan

Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini yazar ve musiki sanatçısı Prof. Dr. Ömer Tuğrul İnançer’in vefatı üzerine Ahmet Özhan, cemaatin yeni lideri oldu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Karagümrük'teki Cerrahi tekkesinin yeni lideri tasavvuf musikisi sanatçısı Ahmet Özhan oldu. Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini yazar ve musiki sanatçısı Prof. Dr. Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı üzerine Ahmet Özhan, cemaatin yeni lideri oldu.

İnançer'in vefatının ardından ‘Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin yeni lideri de belli oldu.

Ahmet Özhan, abisi ve rehberi olarak gördüğü İnançer'in vefatı üzerine tekkenin yeni postnişini oldu.Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022'de 83 yaşında yaşamını yitirmişti.

Yazar Mustafa Özel, gelişmeyi twitter hesabından “Ömer Tuğrul İnançer efendinin vefatının ardından Şeyh Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin yeni postnişini, Ahmet Özhan olmuş” ifadesiyle paylaştı.

MUZAFFER OZAK İLE TANIŞTIKTAN SONRA TASAVVUFA YÖNELDİ

Gerçek adı Ahmet Katıgöz olan Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950 tarihinde babası polis olduğundan orada görev yaparken Şanlıurfa'da doğmuştur. Yine babasının memuriyeti sebebiyle ilk ve orta tahsilini muhtelif il ve ilçelerde yaptı.1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini tamamlamıştır. Ahmet Özhan, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitimini sürdürürken, bir yandan da sahne ve plak çalışmaları yaptı. İlk profesyonel sahne dk Belediye Gazinosunda yapmıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. Bir iftar yemeğinde Muzaffer Ozak ile tanıştıktan sonra dünyaya farklı bir pencereden bakmaya başlar. Ve Türk Tasavvuf Musikisi alanında bir çok çalışmalara imza atar.

Genel Yönetmeni ve solisti olduğu toplulukla Âteş-i Aşk isimli beş CD"lik tasavvuf müziği albümü, padişâh bestekârların eserlerinden oluşan bir CD ve yine İlâhiyat-ı Kenân isimli bir tasavvuf müziği albümü yaptı.1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Hacı Arif Bey, Aliş, Hafız Yusuf Efendi gibi müzikal belgesel filmleri çevirdi. 1985 de Singapur"da yapılan Asya Müzik Festivali"nde ülkemizi temsil etti. .