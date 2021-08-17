Yeni aşı uygulamasında kritik uyarı: 35 dakika bekleyin!

4. doz aşı olanlara '35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın' uyarısı yapıldı.

Türkiye'de Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ederken, son verilere göre toplamda 84 milyon 600 binden fazla kişi aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre; tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca yurt dışına çıkışta 2 doz Sinovac aşısı üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, uygulamanın dün sabah başladığını ifade etti.

2 doz çin aşısı üzerine 2 doz mRNA aşısıyla ilgili yeterli veri ve çalışma olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bulut, şu bigileri verdi:

"Çift doz mRNA aşısı olmayan ve ticaretle uğraşanlar yurt dışında çıkışlarda sıkıntı yaşıyor. AB üyesi ülkeler çift doz mRNA aşısı olmayanlara vize vermiyor.

2 doz inaktif Çin menşeili aşının üzerine 2 doz mRNA uygulamasına ilişkin yeterli bilimsel veri ve çalışma yok. Ancak aşıların işlevi, içeriği ve çalışma prensiplerini bildiğimizden, 4. dozu olanlar da sağlık sorunu olmaz. Aşıların on binde bir yan etki riskine karşı dördüncü doz olan her vatandaş 35 dakika boyunca, aşı oldukları sağlık kurumundan ayrılmasın.

Vatandaşlar 4. dozun ağır yan etki yapmasından çekiniyor ancak aşını genel prensipleri açısından teorik olarak bir sıkıntı olmaz. Önemli olan 4.dozun ne kadar yarar gösterip göstermeyeceği, bu konuda saha verileri bulunmuyor. Sürecin şeffaf yönetilmesi gerekiyor.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.