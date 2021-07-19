DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Japonlar neden Türkiye'ye gelip kazı yapıyor?
Savcı kocasını, 3 yıl boyunca 'hâkimim' diye kandırdı
Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'nın 2021 Yılı Grand Prix Develi Etabı Gerçekleştirildi
Erdoğan’ın uçağında sürpriz konuk
Deve kuşuna görülmemiş talep!
Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Uğur Dündar’ı hayal kırıklığına uğratan reyting
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' vurgusu
DEVA Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme kuraları açıklandı
Fenerbahçe forma fiyatları | Fenerbahçe yeni sezon forması ne kadar?
KKTC’de delinen ambargolar, sürprizler ve tepkiler
Kim Jong-un'dan gençlere 'geleneksel hayat tarzı' tavsiyesi
KKTC’de açıklanacak müjde ve “Kıbrıs Türk Devleti”
Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller hangi yıllarda başbakanlık yaptı?

TIMETURK / GÜNDEM / Yeni Akit yazarından Kılıçdaroğlu’na ilginç soru

Yeni Akit yazarından Kılıçdaroğlu’na ilginç soru

Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli mülteciler hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, “Sosyalist Enternasyonal’e üye olan CHP, sınırları ortadan kaldırma söylemi ile Suriye’de savaştan kaçan insanlara kapıları kapatma gaddarlığını nasıl bağdaştırıyor” diye sordu.

4 Saat Önce
2021-07-19 11:38:17
Yeni Akit yazarından Kılıçdaroğlu’na ilginç soru

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mülteciler hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun “İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir” açıklamasına yer veren Karahasanoğlu, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal'e üye olduğunu hatırlatarak “Sınırları ortadan kaldırma söylemi ile Suriye'de savaştan kaçan insanlara kapıları kapatma gaddarlığını nasıl bağdaştırdıklarını” sordu.

Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilere ‘cabbarlık' yaptığını ve Türkiye'nin onlara ev sahipliği yapmasından rahatsız olduğunu yazan Karahasanoğlu, özetle şöyle devam etti: “CHP bir yandan HDP ile seçim ittifakına soyunuyor.

HDP, bir yandan Türkiye'deki Kürtlerin de, Suriye'deki Kürtlerin de zulme uğradıklarını iddia ediyor..

Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtlerin bile, Esed zalimine teslim edilmesi yönündeki CHP politikasına, HDP'liler tek kelime ile itiraz etmiyorlar..

800 bin Kürt'ün, CHP eli ile.. Sosyal demokrat geçinen Kemal Kılıçdaroğlu eli ile.. Eli kanlı terörist Esed'e verilmesi taahhüdüne, HDP'nin siyasetçileri, ‘gık' bile diyemiyorlar..”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH