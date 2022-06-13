Yeni Akit yazarından AK Parti'ye 'Güneydoğu' uyarısı: Köklü bir muhasebeye ihtiyaç var

'Sıkı asayiş politikası, AK Parti’nin Güneydoğu’daki gücünü zayıflattı; köklü bir muhasebeye ihtiyaç var' diyen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, 'AK Parti’ye düşen, nasıl olsa bu millet CHP’ye oy vermez deyip rehavete kapılmak değil, rasyonel adımlar atarak, siyasete yeni bir soluk kazandırmak olmalı'uyarısında bulundu.

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında CHP'nin, Deniz Baykal'a kadar katı laik-seküler söyleme sahip olduğunu ancak bunu terk ettiğini ve dönüştüğünü belirterek “Bu kafanın sittin sene iktidara gelemeyeceğini idrak eden CHP, işte bu yüzden büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Eski kasketli ‘din karşıtı seçme' ve yöneticilerin azaldığı günümüzde, modern Türkiye'ye, inançlara ayak uydurmaya çalışan bir CHP profili var karşımızda.” görüşünü dile getirdi.

Güneydoğu'da AKP ve HDP güçlü olduğunu kaydeden Şanlıdağ, Kürt sorununun çözümü noktasında demokratik adımlar atan Ak Parti'nin hamlesini boşa çıkaranlar ve çözüm sürecini çökertenler, dikkat buyurun aynı mihraklardır. HDP, ne yapıp ediyor, sonuçta CHP ile bir damarda buluşuyor. Çözüm sürecini çökertmek CHP ve HDP'nin işine yaramıştır. Kürt tabanlı HDP siyasetine karşı iktidarın asayiş politikasına yönelmesinden de yine HDP ve CHP sorumludur. Sıkı asayiş politikası, AK Parti'nin bölgedeki gücünü zayıflatmıştır” düşüncesini dile getirdi.

CHP'nin büyükşehirleri almasında HDP'nin katkısının büyük olduğunu yazan Şanlıdağ, CHP'nin, daha geniş kitleleri safına katabilmek için “helalleşme” çağrısı yaptığını hatırlatarak “Kemikleşmiş tabanın dışındaki seçmenlerle bağ kurmaya çalışan CHP, eski Türkiye alışkanlıklarının çoğundan feragat edebilir” dedi.

2023 seçimlerinde muhaliflerin en büyük kozunun yüksek enflasyon olduğunu yazan Şanlıdağ, şöyle devam etti: “Seçmen izliyor, ölçüp tartıyor. CHP'deki ve peşine kattığı diğer partilerdeki samimiyeti analiz etmeye çalışıyor. AK Parti'ye düşen, nasıl olsa bu millet CHP'ye oy vermez deyip rehavete kapılmak değil, rasyonel adımlar atarak, siyasete yeni bir soluk kazandırmak olmalıdır. CHP ve beraberindekilere olan ilgiyi desteğe dönüştürmek veya dönüştürmemek AK Parti'nin elinde.

Şu anda CHP ile birlikte hareket eden tüm partilerin amacı (DEVA, GELECEK, SAADET), CHP'li (Alevi) birine asla oy verilmez algısını kırmaktır. Dikkat edin, o kabuğu kırmaya henüz muvaffak olamadılar. Kabuğu çatlatmaya uğraşıyorlar. Çatlamaz demeyin, yerel seçimlerdeki başarılarını unutmayın. O yüzden bu seçim, çok önemli. Ak Parti'nin yenilebileceğini test etmeye çalışıyorlar.

Vefasızdır siyaset..

Dün Reisin en büyük makamlara taşıdığı kişiler, bugün onu devirebilmek için AK Parti karşıtı oluşumlarda saf tutabiliyorlar.

Köklü bir muhasebeye ihtiyacımız var. Ak Parti'nin güçlü bir hikâyesi ve sağlam bir sosyolojik tabanı vardır. Muhalefetin özgül ağırlığı yok.“

Yazının tamamını okumak için tıklayın