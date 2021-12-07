Yemeksepeti’nde ''teknik arıza'' uyarısı: Yemeksepeti çöktü mü?

Yemek siparişi vermek isteyen kullanıcılar Yemeksepeti'ne girdiklerinden teknik arıza uyarısıyla karşılaştı.

Kullanıcıların kişisel bilgilerinin hacklenmesinden dolayı uzun süredir gündemde olan Yemeksepeti, bu sefer teknik arıza nedeniyle bir süredir müşterilerine hizmet veremiyor.

Türkiye'de 60 bine yakın restoran iş ortağıyla hizmet veren Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.