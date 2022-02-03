Yemeksepeti kuryeleri maaş zammı için yine protesto yaptılar

Yemeksepeti kuryeleri 2022 yılında maaşlarına düşük zam nedeniyle kontak kapatmaya devam ettiler. İstanbul'da merkez bina önünde eylemlerine devam eden kuryelere destek sendikadan geldi.

2022 yılı için maaşlarına yapılan zamı düşük bulan Yemeksepeti kurye çalışanları kendilerine uygun zam yapılması için eylem planladılar. Moto kuryeler maaşlarına iyileştirme zamı için geçtiğimiz günlerde kontak kapatarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Şimdi ise İstanbul merkez binası önünde toplanıp açıklamalarda bulundular.

Eyleme destek veren Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, Sendika Yöneticileri protesto esnasında açıklamalarda bulundular.

Seslerini duyurmak isteyen Yemeksepeti kuryeleri maaşlarına zam yapılmasını talep ediyorlar. Maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. .