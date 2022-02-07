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TIMETURK / GÜNDEM / Yemek Sepeti motor kuryelere zam yaptı mı? Kurye eylemleri nasıl başladı, nasıl gelişti?

Yemek Sepeti motor kuryelere zam yaptı mı? Kurye eylemleri nasıl başladı, nasıl gelişti?

Geçtiğimiz haftalarda Trendyol Express firması çalışanlarının başlattığı protesto dalgası; HepsiJet, Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti Banabi çalışanlarının eylemleriyle devam etti. Kuryeler, zam oranlarının yükseltilmesini talep ederken, zam yapılana kadar kontak kapatma kararı aldı. Peki, Yemek sepeti kuryelere zam yaptı mı? Yemek sepeti eylemlerinde son durum ne?

15 Dakika Önce
2022-02-07 11:12:50
Yemek Sepeti motor kuryelere zam yaptı mı? Kurye eylemleri nasıl başladı, nasıl gelişti?

Kuryelik zorlu hava koşulları ve çeşitli tehlikeler sebebiyle yapılması zor mesleklerden biridir. Özellikle pandemi döneminde siparişlerin dışarı çıkılmadan evden verilmesinden dolayı bu meslek grubundaki personel ihtiyacı çoğaldı. Bu nedenle de kuryelik diğer mesleklere göre daha fazla tercih edilmeye başlandı. Asgari ücret açıklandıktan kısa bir süre sonra çeşitli kurye firmaları zam oranlarını açıkladı. Bu oranı yetersiz bulan kuryeler kontak kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Trendyol Express ve Yemek Sepeti için çalışan kuryelerin başlattığı protesto kısa zamanda tüm ülkede gündem konusu oldu. Kuryelerin başlattığı bu eyleme birçok vatandaş tarafından destek geldi. Peki, Yemek Sepeti kurye eylemlerinde son durum ne? İşte merak edilen haberin detayı…

Yemek sepeti motor kuryelere zam yaptı mı? Yemek Sepeti kuryeleri ne zaman toplanıyor?

Geçtiğimiz hafta Trendyol Express firması çalışanlarının başlattığı protesto dalgası; HepsiJet, Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti Banabi çalışanlarının eylemleriyle devam etti. Trendyol Express'ten gelen yeni zam açıklaması ardından, Trendyol kuryeleri eylemi durdurdu. Yurtiçi Kargo ve Yemeksepeti Banabi şirketi için çalışan kuryeler eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Eylemin 7. Gününde olan Yemek Sepeti kuryeleri haklarını almak adına bugün yani 7 Şubat Pazartesi günü Yemek Sepeti genel merkezi önünde toplanacak.

Kurye eylemleri nasıl başladı, nasıl gelişti?

Eylemler, 24 Ocak'ta Trendyol Express için çalışan esnaf kuryelerin, şirketin yeni zamlarını protesto etmesiyle başladı. .

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