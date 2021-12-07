Yemek Sepeti çöktü mü? Teknik arıza ne zaman giderilecek?

Yemek Sepeti çöktü mü? Milyonlarca kullanıcısı olan Yemek Sepeti uygulamasına erişimde sıkıntı yaşanıyor. Yemek siparişi verilemeyen internet sitesinin ekranında teknik bir uyarı yer alıyor. Yemek siparişi vermek isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Yemek Sepeti teknik arıza ve erişim sıkıntısı haberinin detayı...

Yemek Sepeti uygulamasından sipariş vermek isteyen kullanıcılar mobil ve masaüstü kullanımda erişim sağlayamıyor. Siteye girildiğinde ekranları bir uyarı yazısı kaplıyor. Ekranda Yemek Sepeti logosu ile birlikte kullanıcıları “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' yazısı karşılıyor.

Kullanıcıların çoğu Twitter hesabı üzerinden "Yemek Sepeti Çöktü" şeklinde paylaşımlar yapıyor.

Yemek Sepeti tarafından resmi olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar uygulamadaki arızaların giderilmesinin ardından, uygulamayı kullanmayı planlıyor.

Yemek Sepeti Sitesine Girildiğinde Ekranda Gösterilen Uyarı Yazısı Aşağıda Yer Almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.