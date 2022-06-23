Yazar Kurtoğlu’nun ‘eleştiri hakkı’ isyanı

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, ‘sistem eleştirisinde bulunduğu için’ kendisine verilen ‘ceza’ nedeniyle sosyal medya hesabından serzenişte bulundu

Ekonomist, araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımında eleştiri özgürlüğüne para cezası ile darbe vurulmasını rakamlar vererek eleştiri hakkını dile getirdi.

Kurtoğlu, “Milletin aslına 4250TL asgari ücret, vekiline 18860TL emekli maaşı veren, polisin milletvekiline, hakim ve savcıya trafik cezası yazamadığı ama onları yetiştiren akademisyenlere ceza yazabildiği bir ülkede herşey yanlış gider. Demokrasi tartışmaları da boş laftan ibarettir.” ifadelerini kullandı.

“Siz bu durumdan hoşnut musunuz?”

Kurtoğlu, bir takipçisinin kendisine yönelttiği ‘hocam trafik cezası yediniz galiba?' şeklindeki sorusu üzerine serzenişlerine, yaptığı çalışmaları sıralayarak devam etti.

Kurtoğlu, bir takipçisinin “Hocam trafik cezası yediniz galiba” cevabı üzerine ‘sistem eleştirisi' vurgusunda bulunarak şu karşılığı verdi:

“Kardeşim ne kadar kolay bireyselliğe indirgiyorsunuz. 20 kitap, binden fazla makale, binyüz konferans ve bin dolayında tv programı vs ye imza atmış bir hoca sistemi sorguluyor siz hala ne ile meşgulsünüz. şahsım ceza alsa ne olur almasa ne olur? Siz durumdan hoşnut musunuz?”

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