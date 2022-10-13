Yaz saati dünyanın gündeminde! İtalya’da 1 ay daha kalalım teklifi

Türkiye’de 2016 yılında kalıcı olarak geçilen yaz saati uygulamasına geçtiğimiz günlerde Suriye’de geçilmesinin ardından şimdi de İtalya’da tartışılıyor. İtalya’daki Çevre Tıbbı Derneği (SIMA), ülkede bu ay sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasını bir ay daha uzatmayı teklif etti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Avrupa, Rus gazı eksikliğinde geçireceği kara kışa hazırlanırken hükümetler art arda tasarruf adımları atıyor, bir yandan da düzenledikleri kampanyalarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor. İtalya'daki Çevre Tıbbı Derneği (SIMA), ülkede bu ay sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasını bir ay daha uzatmayı teklif etti. La Repubblica gazetesinin haberine göre de bu teklifin ardından İtalya'da, ekim ayının sonunda bitecek olan yaz saati uygulamasının kasım sonuna kadar uzatılması için imza kampanyası başlatıldı.

70 MİLYON EURO KÂR BEKLENTİSİ

Lancet dergisinin başlattığı imza kampanyası, yaz saati uygulamasının bir ay bile uzatılması halinde 70 milyon euro kâr getireceği belirtildi. SIMA başkanı Alessandro Miani, “Yaz saatinin sadece 30 gün bile uzatılması, kesin sonuçları olan kolay bir önlem olacak” dedi. Sivil toplum kuruluşlarının beyanları ve yapılan karlılık hesaplamaları nedeniyle uygulamanın tamamen değiştirilmesi de gündemde. Bu kapsamda yaz saati uygulamasının yıl boyunca geçerli olabilecek bir adımın atılması da değerlendirilen seçenekler arasına girdi.

TÜRKİYE'DE CHP KARŞI ÇIKIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesini talep etti. Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın, yaz saati uygulamasını "tasarruf edildiği" gerekçesi ile kalıcı hale getirdiğini ve 6 yıldır vatandaşın itirazlarını görmezden geldiğini savundu."Enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak" amacıyla geçildiği belirtilen uygulamaya ilişkin birçok uzmanın aksi yönde görüşü bulunduğunu ifade eden Akın, özetle şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016'da saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile bir çalışma başlattı. İTÜ'nün hazırladığı belirtilen rapor kamuoyu ile paylaşılmadı. Bakanlık, vatandaşlardan ne zaman kalıcı yaz saati uygulamasına karşı tepki gelse bu rapora atıf yapıyor. Bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı ile enerji politikaları üretilemez. Ortada olmayan bir rapora, bilimsel olduğu iddia edilen verilere ve sözde tasarrufa dayandırılan bu garip uygulamaya hemen son verilmeli.”

SURİYE DE YAZ SAATİNDE KALICI

Yaz saati Suriye'de de geçtiğimiz günlerde kalıcı olarak uygulanmaya başlandı. Şam rejimi geçen hafta aldığı kararla artık kış saatine geçilmeyeceğini açıkladı. Suriye hükümetinin aldığı karar, on yıllardır yaz ve kış saati olmak üzere iki farklı saat diliminin kullanıldığı ülkede ilk olma özelliği taşıyor.