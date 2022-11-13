Cihat Yaycı, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı tv100 programında İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin önemli açıklamarda bulundu. Yaycı 'Türkiye'nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor' ifadesine yer verdi.

Yaycı'nın açıklamaları şöyle devam etti;

Eğer bu bir terör saldırısıysa, bu terörün Türkiye'de nasıl bir silah olarak kullanılmak istendiğini ucunun dışarıya bağlı olduğunu, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak amaçla yapıldığını gösteriyor. Türkiye bir seçime gidiyor, seçime giderken her nedense bu memlekette terör olayları başlıyor. Birileri bundan medet umuyor hem de örgütün arkasındaki güçlerin pazarlığa oturmak istediği hissini oluşturuyor.

Bu tür eylemlerle, terör örgütüyle, uzantılarıyla, onların destekledikleriyle masaya oturmaya kalkanları telin ediyorum ve böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hayatının hiçbir önemi yok onlar için en fazla ses getirecek yer neresiyse orada yapıyorlar ve Türkiye'nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. DEAŞ'in de PKK'nın da günümüzde terör örgütlerinin hepsinin arkasında aynı güçlerin olduğu kanaatindeyim. Hedef Türkiye, hedefi Türkiye'ye koyan güçler de belli. .