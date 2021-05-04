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Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

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Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

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04.05.2021 20:10:19
Yavuz Selim Kıran, Selanik ve Batı Trakya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın 5-6 Mayıs'ta Selanik ve Batı Trakya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, Kıran'ın, ramazan ayı vesilesiyle Gümülcine ve İskeçe Müftüleri başta olmak üzere, soydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceği, Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarıyla bir araya geleceği ve Azınlık okulları ile Osmanlı eserlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Kıran, ziyareti sırasında, ayrıca Selanik'te Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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