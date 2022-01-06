‘Yatırımlar devam edecek’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşen Özyurt Savunma Sanayi Başkanı Serdar Özyurt, Hatay’a mermi fabrikası kurulacağı bilgisini paylaştı.

Özyurt Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Hatay'a mermi fabrikası kurulacağını söyledi.

Özyurt, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile makamında bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede ülke gündemine ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.

Özyurt, Başkan Savaş'a Hatay'a kurulması planlanan mermi fabrikası hakkında bilgi verdi.

Hatay'ı büyütmeyi kendisine görev edindiğini vurgulayan Özyurt “Biz Hatay'ımız için elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. Başkanımızın desteği elbette bizim için çok kıymetli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş da görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek Hatay'a yönelik her türlü yatırımı destekleyeceklerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.