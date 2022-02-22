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Yaşlı çift evde ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Çiftin yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

7 Dakika Önce
2022-02-22 21:16:04
Yaşlı çift evde ölü bulundu

Eskicami Mahallesi 15. Sokak'ta yaşayan Serpil ve Ali Osman Akıncı'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kapıyı kırarak eve giren Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride Serpil ve Ali Osman Akıncı'nın cansız bedenlerini buldu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Akıncı çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA .

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