Yasin Aktay'dan 'Sezen Aksu' çıkışı

Aktay, geçtiğimiz cumartesi günü kaleme aldığı yazısında tepki ve tartışmaların ilginç bir hal aldığını belirterek şunları söyledi:

'BU KADAR TEPKİYİ HAK ETMEDİĞİNE DAİR ÇOK GÜÇLÜ BİR KANAAT VAR'

"Gözlemleyebildiğim ilginçlik aslında sosyal medyadaki tepkilerle özellikle takip edebildiğim çok sayıda WhatsApp grubundaki değerlendirmeler arasındaki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, İslâmî kesimden insanlardan oluşan bu gruplarda Sezen Aksu'nun bu sözleri hakaret maksadıyla söylememiş olduğuna ve, elbette lafız yanlış olsa da, bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair çok güçlü bir kanaat var.

Hz. Âdem'in peygamberlik öncesi haliyle işlediği günah tarih boyunca her zaman birçok edebiyatın, şiirin imgesel kaynağı veya tasavvufi, felsefi değerlendirmelerin konusu olmuştur. Bu konuda edebi veya sanatsal muhayyilenin kendi gramatik yapısı olduğu muhakkak. Elbette hiçbir şey açıkça bir peygamberi veya İslâm'ın veya herhangi bir dinin kutsalına hakareti haklılaştıramayacağı kaydıyla...

'AKSU'NUN 'IŞIK DOĞUDAN YÜKSELİR' ALBÜMÜNÜ HAYIRLA ANIYORLAR'

Bu kanaati paylaşanların büyük çoğunluğunun Sezen Aksu'nun geçmişte aynı zamanda 'Işık Doğudan Yükselir' albümündeki Yunus Emre, Mevlânâ ve Âşık Daimi'nin sözlerine yaptığı muhteşem bestelerini hayırla anıyor olmasını da zikretmek gerekiyor. Doğrusu doksanlı yılların karanlık ortamında Türkiye'nin zedelenen manevi iklimine bu albümün tatlı bir esinti gibi geldiğini unutmak mümkün değil."