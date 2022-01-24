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TIMETURK / GÜNDEM / Yasin Aktay'dan 'Sezen Aksu' çıkışı

Yasin Aktay'dan 'Sezen Aksu' çıkışı

Erdoğan'ın danışmanı Sezen Aksu'ya sahip çıktı: 'Bu kadar tepkiyi hak etmedi...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, tamamı muhafazakârlardan oluşan WhatsApp gruplarında Sezen Aksu'nun bu kadar tepkiyi hak etmediğinin konuşulduğunu söyledi. Minik serçenin 'Işık doğudan yükselir' albümünün halen hayırla anıldığını kaydetti.

53 Dakika Önce
2022-01-24 16:22:41
Yasin Aktay'dan 'Sezen Aksu' çıkışı

'Minik serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun beş yıl önce yayınladığı 'Şahane bir şey yaşamak' adlı şarkısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere birçok kişi ve medya kuruluşunun tepkisini çekmişti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini de yürüten Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu .

Aksu'nun 2017'de çıkardığı şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe' sözlerinin 'dine hakaret olduğu' iddia ediliyor. .

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